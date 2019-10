Mercato Monaco: Imbroglio autour de Slimani

Joueur le plus décisif d’Europe ou tout du moins parmi les cinq grands championnats européens avec déjà 5 buts et 7 passes décisives, Islam Slimani affole les compteurs depuis le début de saison.

Son prêt d’un an en provenance de Leicester a tout de la bonne affaire pour l’AS Monaco et ce d’autant plus, selon France Football, que ce prêt aurait été assorti d’une option d’achat fixée à 10 millions d’euros.

Une information confirmée par Sky Sports qui évoque même la somme de 9 millions d’euros. Néanmoins, certains dirigeants du club se seraient étonnés de cette information, assurant qu’un éventuel transfert se négocierait pour une somme bien supérieure.