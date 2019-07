Mercato Monaco: Falcao évasif sur son avenir

Radamel Falcao prend son temps pour décider de son futur. Alors qu’une chaîne de télévision turque affirmait jeudi que l’attaquant monégasque avait été convaincu par Galatasaray, le Colombien a tenu à mettre les choses au clair lors d’une conférence de presse tenue à Bogota. "J'ai encore un an de contrat avec Monaco. Je ne peux pas en dire plus. C'est une situation que je dois analyser avec prudence mais pour le moment, je sais que je dois jouer pour Monaco et qu'il y a des approches de certains clubs".

L’ancien buteur du FC Porto et de l’Atlético Madrid prendra en compte "le challenge sportif" proposé, tout en gardant à l’esprit "l’aspect familial" dans sa réflexion, a-t-il précisé.