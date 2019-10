Mercato: Modric et Rakitic bientôt sous le même maillot ?

Les vice-champions du monde croates n'ont plus forcément la cote, au moins pour ce qui concerne leurs clubs respectifs. En effet, Luka Modric et Ivan Rakitic, deux tauliers de la sélection aux damiers, sont poussés vers la sortie par le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Blaugranas aimeraient même vraisemblablement voir l'ancien joueur de Schalke 04 ou du FC Séville plier bagage en janvier prochain.

Ce qui pourrait faire les affaires de l'AC Milan ou de l'Inter Milan, rapporte la Gazzetta dello Sport. En effet, les deux rivaux lombards auraient pour dessein de tout mettre en oeuvre afin d'enrôler Modric et Rakitic au cours de l'hiver à venir. Rossoneri et Nerazzurri caresseraient même le rêve de former un trio avec le Chilien Arturo Vidal dans l'entrejeu.