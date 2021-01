Mercato : Mitroglou et l’OM, la fin de la farce !

Le séjour de Kostas Mitroglou à Marseille arrive à son terme. Enfin ! Au club depuis 2017, l’avant-centre hellène va enfin être libéré de ses engagements. Selon le média SDNA, un accord a été trouvé avec le club phocéen pour une rupture prématurée de son contrat.

Un départ qui soulage les finances de l’OM

Mitroglou était de trop dans l’effectif olympien. Son dernier match joué avec l’équipe phocéenne remonte d’ailleurs à l’exercice 2018/2019, juste avant son prêt à Galatasaray. L’OM ne pouvait se permettre de continuer à payer son important salaire dans ces circonstances. La séparation forcée était donc inéluctable.

Pis, il s’est révélé être un véritable flop, avec très peu de prestations séduisantes à son actif. L’international grec a même souvent été rallié pour ses limites techniques et ses nombreux ratés devant le but. A 32 ans, il va maintenant essayer de se refaire une santé dans son pays. Un contrat d’un an et demi l’attend du côté de l’Aris Salonique.