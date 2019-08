Mercato MHSC: Mollet prolonge

Florent Mollet prolonge l'aventure avec Montpellier, annonce officiellement le club héraultais ce lundi. Arrivé de Metz il y a un an, le milieu de terrain s'était alors engagé jusqu'en juin 2022. Le bail est finalement prolongé par les deux camps sans en préciser la durée.

Le joueur de 27 ans a disputé 32 rencontres de Ligue 1 la saison passée, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives. Le Français est actuellement blessé à une cuisse et devrait manquer la reprise du championnat.