Mercato MHSC: Delort évoque son avenir 

Andy Delort (27 ans) veut rester à Montpellier. L'attaquant du MHSC, sous contrat avec le club héraultais jusqu'en juin 2021, a affirmé sur RMC Sport, qu'il serait toujours Montpelliérain la saison prochaine.

"Je suis bien ici, j'ai encore des choses à faire. Je suis très heureux. Je remercie le président qui a fait l'effort de venir me chercher. L'année dernière, c'était une saison compliquée mais il m'a fait confiance, je lui ai dit que ça allait bien se passer. Je dois encore prouver au club, au président et à tout le monde. Et en plus, je veux encore voir Vito (Hilton) jouer", a déclaré le Français, auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 35 matches de Ligue 1 lors de l'exercice 2018-2019.