C'était attendu, c'est désormais officiel : Dries Mertens ne sera plus un joueur de Naples à compter de la saison prochaine. Le club italien a acté ce dimanche le départ de l'international belge. L'attaquant n'est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation de contrat. Comme d'autres légendes du club avant lui (Hamsik notamment), il part à un âge avancé (35 ans).

Mertens quitte Naples par la grande porte

Dries Mertens restera l'un des joueurs les plus emblématiques de Naples dans l'ère récente du club italien. Au total, le Belge a passé neuf saisons là-bas, ce qui en fait le 5eme joueur le plus capé de l'histoire du club. Un club dont il est surtout devenu le meilleur buteur, avec 148 pions inscrits. Après plusieurs années à évoluer sur le côté, le Belge avait été replacé dans l'axe en 2017, avec une grande réussite, son efficacité étant décuplé dans un rôle de faux numéro 9.



Vainqueur de deux Coupes d'Italie (2014, 2020) et d'une Supercoupe d'Italie (2014), Dries Mertens laissera une empreinte indélébile. Du haut de ses 35 printemps, le Belge va tenter de relever un nouveau (et peut-être ultime) challenge dans sa carrière. Son nom avait été cité à l'Olympique de Marseille, avant que cette rumeur ne se refroidisse.