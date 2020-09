Mercato : M'Baye Niang a refusé WBA

Annoncé sur le départ dès le début de l’été, M’Baye Niang est toujours au Stade Rennais, alors qu’il reste seulement deux semaines avant la fermeture du mercato des transferts. Le vice-champion d’Afrique 2019 n’est pas à court de sollicitations, mais les offres qu’il reçoit ne le tentent pas. Il y en a eu une de la part de West Bromwich, le club nouvellement promu dans l’élite anglaise. Le buteur des Rouge et Noir a immédiatement fait savoir à ses responsables rennais qu’il n’était pas intéressé.

Niang parti pour rester à Rennes ? Âgé de 25 ans, Niang est sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en 2023. Il s’était exprimé il y a quelques mois en indiquant que s’il partait, ça serait uniquement pour un challenge plus relevé. L’Olympique de Marseille l’avait approché, mais a fini par abandonner la piste en raison d’une indemnité de transfert jugée trop coûteuse. Pour rappel, Niang a déjà évolué dans le championnat anglais. Et ce ne fut pas une grande réussite. En 2016/17, il a été prêté par l’AC Milan à Watford. Chez les Hornets, il a disputé 16 rencontres et marqué 2 buts.