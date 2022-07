Mercato : Matthijs De Ligt au Bayern Munich, c’est fait

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Matthijs De Ligt va aller poursuivre sa carrière en Bundesliga. Après trois années passées à la Juventus, le défenseur néerlandais va être transféré au Bayern Munich après qu'un accord a été trouvé entre les deux parties, selon Sky Italia. Le montant de la transaction s’élève à 80M€, dont 10M€ de bonus.

De Ligt, recrue la plus chère de l’histoire du Bayern

80M€, cela équivaut au transfert le plus cher de l’histoire du Bayern, détenu par le Français Lucas Hernandez. Le club munichois n’a donc pas hésité à casser sa tirelire pour s’offrir les services de l’ancien joueur de l’Ajax. Ce dernier n’a pas vraiment convaincu durant ses deux années à Turin mais la direction et le staff bavarois sont certains qu’il peut réussir à l’Allianz Arena et devenir le nouveau patron de son arrière-garde.

De Ligt va parapher un deal de cinq ans avec les champions d’Allemagne en titre. Un contrat qui pèsera 18M€ par saison. Soit presque le double de ce qu’il percevait à la Juventus. Il sera le quatrième transfuge de l'intersaison des Bavarois après Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui et Sadio Mané.

Concernant la Vieille Dame, elle perd un deuxième défenseur central en l’espace de quelques semaines après Giorgio Chiellini. Les Bianconeri perdent aussi 5M€ dans cette opération puisqu’ils avaient recruté le Batave pour 85M€. Néanmoins, cette rentrée d’argent est tout de même une bouffée d’air frais pour les Piémontais. Ils vont enfin pouvoir investir en cette période de mercato et pas uniquement sur des joueurs libres.