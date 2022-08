Mercato : Manchester United s’oppose au départ de Rashford

En cette dernière partie de mercato, le PSG s’est fixé comme objectif de s’offrir un nouvel attaquant et le joueur ciblé en priorité est Marcus Rashford. Des contacts ont été entrepris et les discussions avancent positivement en ce sens d’après ce que révèle L’Equipe du jour, mais le transfert de l’international anglais est encore loin d’être conclu.

Ten Hag compte sur Rashford

Le média ESPN affirme que Manchester United s’oppose totalement au départ de son joueur. Erik Ten Hag, le nouveau coach, l’a d’ailleurs aligné comme titulaire lors du premier match du championnat contre Brighton (1-2). Et il est resté sur le terrain jusqu’au bout en dépit du scénario défavorable.

Le PSG a va donc devoir se montrer très persuasif pour parvenir à ses fins et réussir à attirer dans son effectif celui qui lui a fait tant de mal lors de la Ligue des Champions 2018/2019. La position de MU est susceptible d’évoluer, car Rashford n’a plus qu’un a de contrat. S’il y a une très grosse offre pour ses services les dirigeants anglais seront amenés à revoir leur position. Pour 140M€, ils seraient prêts à le libérer. En même temps, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les moyens des Parisiens ne sont pas illimités, surtout qu’ils s’apprêtent à débourser un montant conséquent pour le défenseur intériste Milan Skriniar.