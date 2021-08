Mercato - Manchester City passe la seconde pour Kane

L’année dernière, Manchester City était considéré parmi les favoris pour accueillir Lionel Messi dans son effectif. Cet été, et bien que l’Argentin se soit retrouvé libre, les Eastlands n’ont pas jugé bon de se positionner sur le sextuple Ballon d’Or. Et pour cause ; leur priorité était le recrutement d’un grand avant-centre et c’est ce qu’ils sont en passe de réaliser.

Un accord est en bonne voie



Tandis que Chelsea a mis la main sur Romelu Lukaku pour un montant de 115M€, les Sky Blues, eux, vont s’assurer les services de Harry Kane, le goleador de Tottenham. A en croire ce que rapporte The Guardian ce vendredi, ils sont enclins à débourser jusqu’à 150M€ pour les services du vice-champion d’Europe. C’est moins ce qu’exigent les Spurs (175M€), mais un accord devrait quand même être trouvé entre les deux clubs. En attendant, il se peut que l’intéressé soit aligné ce week-end contre son futur club, en ouverture de la Premier League.



"Kane ? Ça dépend de Tottenham"