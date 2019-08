Mercato Man Utd: Rojo courtisé par Fenerbahce

Le 8 août dernier, Marcos Rojo espérait encore rejoindre Everton, mais aucun accord n'avait été trouvé entre les Toffees et Manchester United. Le défenseur argentin n'en intéresse pas moins d'autres clubs en Europe et ailleurs, dont Fenerbahce. Le club turc aimerait obtenir le prêt du joueur, et presse United pour parvenir à ses fins.

Rojo, qui n'a joué que cinq matches de Premier League l'an passé avec Manchester, n'a pas vu sa situation s'améliorer en ce début de saison, avec les arrivées conjuguées d'Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire. Selon le Times, il souhaiterait ardemment filer vers d'autres cieux. Reste à savoir si les Red Devils seront cette fois plus souples sur les conditions d'un éventuel départ.