Mercato Man Utd: Koulibaly à tout prix ?

Devenu l'un des joueurs les plus courtisés de la planète à son poste, Kalidou Koulibaly a toujours réitéré son désir de rester au SSC Naples, un club où il se sent très bien. Néanmoins, le défenseur central de 28 ans continue d'être très sollicité, et pourrait à terme être tenté de quitter les pensionnaires du San Paolo.

Selon le Manchester Evening News, Ole Gunnar Solskjaer et les dirigeants de Manchester United feraient de l'international sénégalais leur grande priorité de recrutement, dans l'optique de l'intersaison 2020. Avec un contrat courant jusqu'en 2023 chez les Partenopei, Koulibaly devrait coûter très cher à ses prétendants.