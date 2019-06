Manchester United et l'Inter Milan auraient trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Romelu Lukaku moyennant 85 millions d'euros, affirme le Sun. Le club italien avait préalablement réussi à convaincre le joueur en lui offrant un salaire de plus de 200 000 euros par semaine, soit un peu plus de 10 millions par an.

L'Inter Milan serait également proche d'un accord avec l'AS Rome concernant Edin Dzeko.