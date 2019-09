Mercato Man City: Un concurrent de poids pour Laporte ?

Milan Skriniar a débuté sa troisième saison à l'Inter Milan, un club où il a su se rendre indispensable dès son arrivée en provenance de la Sampdoria de Gênes à l'été 2017. Mais le défenseur central ou milieu de terrain défensif attise immanquablement les convoitises en retour. Or, d'après les informations de Tuttosport, l'international slovaque aurait tapé dans l'oeil de Josep Guardiola.

Au point que le manager de Manchester City tenterait de convaincre ses dirigeants de recruter le Nerazzurro dès le mois de janvier prochain, et qu'importe si le Français Aymeric Laporte, actuellement blessé et qui devrait retrouver les terrains au mois de janvier, est remis sur pied et disponible. Reste à savoir si Antonio Conte, le coach de la formation lombarde, laissera partir l'un de ses cadres à mi-saison sans batailler.