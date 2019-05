Mercato Man City: David Silva dans la "dream team" au Japon ?

A 33 ans, David Silva se rapproche de sa fin de carrière, et avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2020, le créateur de Manchester City suscite immanquablement la convoitise. Selon les tabloïds britanniques, le Vissel Kobe aimerait notamment attirer l'ancien international espagnol, si ce n'est l'été prochain, alors un an plus tard.

La formation japonaise s'appuie déjà en son sein sur Andrés Iniesta, David Villa et Lukas Podolski, mais n'a pas obtenu de bon résultats au cours des derniers mois, en atteste sa 13e place au classement.