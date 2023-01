Mercato : Malo Gusto s'envole pour l'Angleterre mais revient à Lyon

Chelsea est l'équipe européenne la plus engagée sur le mercato hivernal depuis le début du mois de janvier. Benoit Badiashile, David Detro Fofana, Mudryk, Noni Madueke... et les Blues ne s'arrêtent pas là. Après le recrutement du jeune français de l'AS Monaco, c'est un espoir de l'Olympique Lyonnais qui a rejoint Londres et Graham Potter : Malo Gusto. Enfin, pas totalement pour le moment. Si, selon les informations de Fabrice Hawkins, le transfert est bien finalisé entre les deux clubs, le latéral droit va être prêté dans la foulée à l'OL afin de finir la saison avec son club formateur. Pour le moment, aucun montant n'a été indiqué, mais une belle somme pourrait revenir au club rhodanien.

Laurent Blanc indiquait ceci en conférence de presse ce vendredi à propos de Rayan Cherki et Malo Gusto :

"Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s'ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatique et faire preuve d'autorité. Des garanties ? Oui, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon".