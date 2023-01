Mercato : Ludovic Ajorque va quitter Strasbourg pour la Bundesliga !

A la lutte pour son maintien en Ligue 1, Strasbourg (16e) va perdre un autre de ses cadres. Ludovic Ajorque, le grand attaquant du RCSA (1,97 m), va en effet faire ses valises pour un autre championnat. Arrivé en 2018 en Alsace, son départ apparaît comme un mauvais coup pour le club de l'Est, après celui d'Adrien Thomasson vers Lens. L'Equipe indique ainsi que le buteur, toutefois auteur d'une seule petite réalisation cette saison (12 l'année dernière, 16 celle d'avant), se dirige vers Mayence en Bundesliga.

Strasbourg, un mercato animé afin de se maintenir en Ligue 1

Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre d'un certain chambardement à Strasbourg. Si les pensionnaires de La Meinau laissent partir Ajorque, ils peuvent compter sur les arrivées des défenseurs Frédéric Guilbert (Aston Villa), Eduard Sobol (Club de Bruges), du milieu Morgan Sanson (Villa également), et de Yuito Suzuki (Shimizu S-Pulse). Avec la confirmation en tant qu'entraîneur de Mathieu Le Scornet, proche des joueurs, c'est toute une équipe et un club qui ont changé et espèrent se maintenir. Chose qu'il faudra faire sans Ludovic Ajorque donc, par ailleurs sous contrat jusqu'en 2024. Reste à savoir si le buteur sera remplacé, alors que l'effectif compte également Kevin Gameiro, Habib Diallo et Lebo Mothiba dans le secteur !