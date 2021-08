Mercato : Lucas Torreira vers l’Italie

A une semaine de la clôture du mercato, la Fiorentina accélère. Après de (très) longues discussions avec l’Olympique de Marseille, le transfert de Pol Lirola a enfin été conclu lundi. Le latéral droit espagnol, prêté lors de la deuxième partie de saison au club phocéen, a été transféré pour quelques 12 millions d’euros dans le sud de la France. Et le club florentin, battu 3-1 sur la pelouse de la Roma dimanche en ouverture de la saison de Serie A, s’active désormais pour recruter avant la fin de ce marché estival.



Après avoir recruté l’attaquant international argentin de Stuttgart Nicolas Gonzalez dès le mois de juin pour 23 millions (hors bonus), la Viola a aussi débauché en Allemagne le défenseur serbe Matija Nastasic (Schalke 04), déjà passé par Florence il y a dix ans. Et si Davide Zappacosta, qui va quitter Chelsea, était ciblé pour le flanc droit de la défense, celui-ci devrait plutôt s’engager à l’Atalanta Bergame. Mais la Fiorentina s’apprête bien à faire revenir un autre joueur en Italie. Il s’agit de Lucas Torreira, le milieu de terrain uruguayen d’Arsenal.

L'Eintracht le suit aussi

A 25 ans, il n’entre toujours pas dans les plans de Mikel Arteta, et n’était d’ailleurs pas dans le groupe des Gunners pour les deux premiers matchs de la saison. Après un prêt décevant à l’Atlético lors du dernier exercice, Torreira est aussi convoité par l’Eintracht Francfort. Mais il préfère privilégier un retour en Italie, lui qui a fini sa formation à Pescara avant de se révéler sous le maillot de la Sampdoria (2016-2018).



D’après Sky Italia, il devrait de nouveau faire l’objet d’un prêt – payant -, avec une option d’achat de l’ordre de 15 millions d’euros. Il retrouverait ainsi un championnat qu’il connaît bien, et aurait une occasion idéale de se relancer après une expérience anglaise qui a fini par tourner au vinaigre.