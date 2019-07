Mercato Losc: Pépé en contact avec Liverpool

Interrogé vendredi sur les ondes de RMC Sport, Gérard Lopez a confirmé l’existence de contacts entre Nicolas Pépé et Liverpool. "Je sais qu’il y a eu des discussions avec le joueur, pas avec nous en tant que club", a indiqué le président du Losc.

"Liverpool a des joueurs à ces postes-là. J’ai pu lire qu’il fallait peut-être qu’il y ait des joueurs qui partent, ou pas. Moi je ne suis pas particulièrement axé sur Liverpool. Mais c’est vrai qu’il y a eu des discussions avec les agents", a-t-il expliqué.

La situation de l’attaquant ivoirien (24 ans), auteur de 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, n’évoluera qu’après la Coupe d’Afrique des nations. "On avait deux offres avant la CAN, on verra après la CAN", a affirmé le patron lillois.