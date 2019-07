Mercato Losc: Du très beau monde sur Leao

On savait le jeune attaquant portugais, auteur de 8 buts en 24 matches de Ligue 1, sur les tablettes de plusieurs clubs espagnols parmi lesquels le FC Valence, mais à en croire la Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur du Sporting plaît également beaucoup en Italie.

Et pas à n’importe qui puisque le Nordiste serait notamment dans le viseur de la Juventus Turin et de Naples, la Vieille Dame ayant d’ores et déjà sondé l’entourage du joueur. Alors qu’il comptait initialement le conserver, le Losc ne s’opposera pas à son départ pour peu qu’un courtisan débourse 30 millions d’euros.