Mercato : L’OM ne retient pas Milik !

Arkadiusz Milik va-t-il quitter l’OM un an seulement après son arrivée ? Ce qui paraissait inimaginable il y a encore quelques semaines pourrait bien devenir réalité. Même s’ils n’ont pas spécialement envie de le vendre, les dirigeants phocéens pourraient bien laisser partir l’avant-centre polonais durant le mercato d’hiver. Tout dépend du montant de l’offre qu’ils pourraient recevoir pour ses services. C’est ce que révèle L’Équipe dans son édition du jour.

Marseille prêt à « sacrifier » Milik

Pablo Longoria a récemment reçu le représentant de l’ancien napolitain et il lui a fait savoir qu’il voulait garder le joueur. Mais, dans le football, la vérité du jour n’est pas forcément celle du lendemain. Toujours dans le rouge financièrement, avec un encadrement de la masse salariale, le club serait enclin à faire des sacrifices si le contexte s’y prête. De plus, vu les statistiques de Milik en Ligue 1 cette saison (seulement 1 but marqué), il ne s’agirait pas vraiment d’une énorme perte.

Du côté du joueur, on n’est pas pressé de bouger. Cela dit, le Polonais n’exclut rien non plus. Il aurait mal gouté au fait de voir son temps de jeu se réduire ces derniers temps. Mercredi, lors du dernier match de la saison contre Reims, il a d’ailleurs été remplacé à la 65e minute de la rencontre. Avec son agent, il prête « une oreille attentive » aux sollicitations extérieures. Pour rappel, l’année dernière, il avait des touches avec la Juventus. Le club piémontais pourrait éventuellement revenir à la charge.