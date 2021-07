Mercato - L’OM accueille une autre pépite brésilienne

Et encore une recrue pour l’OM. Très actif sur le marché des transferts depuis quelques jours, le club phocéen devrait annoncer bientôt la venue d’un nouvel élément, en la personne de Luan Peres. Cet arrière brésilien de 26 ans débarquerait du Santos CF. Son officialisation est susceptible d’intervenir au début de la semaine prochaine d’après ce que révèle La Provence.

Le joueur a déjà vendu la mèche

Pressé et excité, Luan Peres n’a d’ailleurs pas attendu que les responsables phocéens fassent part de la bonne nouvelle. Il communiqué lui-même sur Twitter, en précisant que tout est fait et qu’il a hâte d’être au sein de son nouveau club. "C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle offre, dans un grand club, l'un des plus grands de France", a révélé Peres.

Vídeo de Luan Peres que repercute nas redes sociais. "Novo desafio, não tem como recusar uma proposta dessa. É um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. E saindo por cima aqui do Santos. Vamo que vamo, espero um dia voltar. Eu amei jogar aqui". pic.twitter.com/80lufRCcxf — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 8, 2021

Une fois le dossier Luan Peres achevé, l’OM pourrait négocier la venue d’un troisième brésilien. Selon les dernières rumeurs qui circulent, le président Pablo Longoria envisage de faire signer la star auriverde, Philippe Coutinho.