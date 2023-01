Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont tranché et Florian Thauvin ne reviendra pas du côté de la cité phocéenne. Ainsi, alors qu'il y a quelques heures, le club mexicain des Tigres de Monterrey ont acté le départ du champion du monde 2018, la question d'un retour de l'ancien attaquant à Marseille est vite arrivée sur la table. Mais il se trouve que La Provence a obtenu des informations à ce sujet et que Thauvin ne devrait pas revenir dans son ancien club. Les dirigeants ne seraient pas intéressés par ce dossier, bien que l'ancien de Bastia soit un des plus grands joueurs de l'OM ces dernières années avec 281 matchs au compteur.

L'OM pas intéressé par Thauvin

Parti aux Tigres de Monterrey à l'été 2021, le natif d'Orléans n'a jamais réussi à s'imposer au Mexique, ne jouant que 35 matchs pour 8 buts inscrits. Désormais libre de tout contrat, le joueur de 29 ans aurait bien pu revenir à Marseille, où il a toujours eu un lien particulier avec le club mais les dirigeants ne sont pas du tout intéressés dans ce dossier, eux qui se concentrent sur d'autres éléments comme Moffi ou encore Ilic. Thauvin va donc pouvoir s'engager avec l'équipe de son choix, que ce soit en Europe ou ailleurs étant donné qu'il n'aura pas de date limite pour signer. Même si le mercato se termine le 31 janvier prochain à minuit, Thauvin pourra quand même rebondir après cette date puisqu'il est un joueur libre. Reste à savoir quel club désirera relancer le champion du monde 2018.