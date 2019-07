Mercato Liverpool : Mignolet devrait rester

Gardien numéro 2 de Liverpool, Simon Mignolet devrait néanmoins rester chez les Reds une saison de plus. C'est du moins l'avis de Jürgen Klopp.

"J'ai eu de nombreuses conversations avec lui, notamment avant le départ en vacances, et je pense qu'il va rester", a déclaré le coach allemand sur Sky Sports. "Dans un club comme Liverpool, vous devez avoir deux grands gardiens, et c'est ce que nous avons avec 'Ali' et Simon."

Le gardien de but belge, qui souhaitait partir il y a un an encore, est donc satisfait de son statut actuel.