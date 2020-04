Mercato : L’Inter fera tout pour garder Lautaro Martinez

Le FC Barcelone fait le forcing actuellement pour mettre la main sur le prolifique attaquant argentin Lautaro Martinez. Une offre aurait même déjà été formulée par les responsables blaugrana, soucieux de s’assurer les services de ce joueur au plus vite. Ils sont donc déterminés, mais leurs homologues de l’Inter le sont tout autant à l’idée de garder leur brillant élément. Javier Zanetti, le vice-président du club, vient d’indiquer que tout sera mis en œuvre pour que l’international albiceleste poursuive son parcours du côté de San Siro.

Zanetti "le voit heureux"

La légende nerazzurra s’est exprimée dans une interview au site ESPN, lâchant : « Je le vois heureux à l’Inter, il s'identifie au club. Nous avons cru en lui. Et je vois son avenir à l'Inter ». La position des Lombards est donc claire sur ce dossier. Mais, il n’est pas impossible qu’elle évolue prochainement, surtout en cas d’offre mirobolante émanant du côté du Nou Camp. Il se murmure que contre un chèque de 110M€, le club milanais est prêt à lâcher du lest et accorder un bon de sortie à son numéro 10.

Icardi n’entre plus dans les plans de l’Inter

Outre celui de Martinez, le dirigeant intériste a aussi évoqué le cas de Mauro Icardi. Actuellement en prêt au PSG, ce dernier doit revenir en Italie l’été prochain si les Parisiens ne lèvent pas l’option d’achat le concernant. Mais, y a-t-il une chance pour qu’il reporte le maillot noir et bleu un jour ? La réponse de Zanetti : « Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour l'instant, nous ne parlons pas du marché des transferts, ce qui prime c’est la santé. Ensuite, nous aurons le temps d'y penser. »