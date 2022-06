Mercato : Les transferts africains du jour (29 juin 2022)

Arrivé en fin de contrat à Rodez, Johann Obiang reste en Ligue 2 et rejoint le Stade Malherbe de Caen. Le latéral gauche international gabonais de 28 ans s’est engagé pour une durée de deux saisons.

Nouvelle aventure nouveau projet, je suis très heureux de vous annoncer ma signature au

Prêté la saison dernière, Benik Afobe (29 ans) a été transféré définitivement à Millwall. Alors qu'il était espéré par le FC Bruges, l'attaquant international congolais a paraphé un contrat d'un an en faveur du pensionnaire de Championship.

En fin de contrat au Dinamo Zagreb (L1 croate), l'ailier gauche international U23 nigérian Iyayi Atiemwen (26 ans) s'est engagé au Sheriff Tiraspol.

On en parle : Moses Simon pourrait bien quitter le FC Nantes cet été. Parmi les principales valeurs marchandes du club vainqueur de la Coupe de France, l'attaquant international nigérian de 26 ans dispose d'un « bon de sortie », aux dires de son entraîneur Antoine Kombouaré. Autrement dit, le Super Eagle, auteur de 6 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, ne sera pas retenu en cas d'offre substantielle. Selon RMC, Leeds et surtout Nice seraient vivement intéressés. Le média évoque même un "accord" entre le joueur et la formation azuréenne.