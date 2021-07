Mercato : Les transferts africains du jour (16 juillet 2021)

Après trois saisons à l'IFK Göteborg, le milieu de terrain défensif nigérian Alhassan Yusuf rejoint l'Antwerp. Le natif de Kano, ancien de la Tiki Taka Academy, a signé un contrat de quatre ans. Montant estimé du transfert : 1,5 million d'euros.

Here we go! 🤝🇳🇬

Er is een akkoord tussen IFK Göteburg & RAFC omtrent Alhassan Yusuf, de centrale middenvelder legt maandag zijn medische testen af! Kamaldeen Sulemana s'est engagé pour cinq ans en faveur du Stade Rennais. Auteur d'une saison canon au FC Nordsjælland, le joueur de 19 ans était espéré par l'Ajax Amsterdam. Il devient le quatrième Ghanéen à rejoindre le SRFC après John Mensah, Asamoah Gyan et John Boye.