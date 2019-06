Mercato Lens: Quatre recrues annoncées, dont Cahuzac

Le RC Lens n'a pas traîné. En ce mardi, jour d'ouverture du mercato estival, le club nordiste a officiellement annoncé la signature de quatre joueurs: Clément Michelin (22 ans) et Yannick Cahuzac (34 ans) arrivent en provenance de Toulouse, Florian Sotoca (28 ans) débarque de Grenoble et enfin Manuel Perez (28 ans) de Clermont.

Défaits en barrages d'accession de Ligue 1 par Dijon (1-1 à l'aller, 3-1 au retour), les Sang et Or mettent tout en oeuvre pour jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 2: "Yannick Cahuzac est le plus expérimenté des 4, il va nous apporter encore un peu plus de grinta sur le terrain, il va rapidement trouver sa place dans le vestiaire et nous espérons qu’il deviendra rapidement un cadre sur qui l’on peut compter. Florian Sotoca sort d’une belle saison avec Grenoble dont il était le capitaine, c’est un profil intéressant, il a prouvé lors de ses différentes expériences qu’il savait marquer régulièrement. Manuel Perez est lui aussi un mec qui ne lâche rien sur un terrain, joueur polyvalent à la personnalité attachante. Clément Michelin, pour terminer, est un défenseur latéral au fort potentiel, sa progression a été freinée par une blessure mais nous sommes certains qu’il va repartir de l’avant", a déclaré Arnaud Pouille, directeur général de Lens, à propos des nouveaux renforts.