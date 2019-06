Mercato Leicester: Man City et Man U s'alignent sur le prix de Maguire

Manchester City et Manchester United ont tous les deux affirmé à Leicester leur volonté de régler 65 millions de livres (72 millions d'euros) pour Harry Maguire, affirme Sky Sport. Le défenseur n'a pas l'intention de mettre la pression sur ses dirigeants et ceux-ci n'ont aucun besoin de vendre. Une posture qui leur permet d'être plus exigeant et de demander pas moins de 10 millions de livres de plus pour au moins égaler le prix payé par Liverpool pour Van Dijk et ainsi en faire le défenseur le plus cher du monde.

Il ne fait aucun doute que la lutte entre les deux clubs de Manchester permettra d'atteindre le prix désiré par Leicester...