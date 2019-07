Mercato Leicester City: Maguire grogne...

A 26 ans, Harry Maguire a vécu une ascension fulgurante qui lui permet désormais de figurer en bonne position sur les tablettes de Manchester City notamment, mais aussi des rivaux de Manchester United. Le défenseur central espère désormais pouvoir être transféré durant l'été, mais rien ne semble acquis d'avance.

Et pour cause, d'après les tabloïds britanniques, l'international anglais ne dispose pas d'un bon de sortie, au point que les Foxes auraient même décliné une offre récente des Red Devils, avoisinant les 78 M€. L'ancien Tiger de Hull City commencerait donc à grincer des dents, et à reprocher à sa direction de surévaluer sa valeur sur le marché. Les champions d'Angleterre 2016 seraient eux prêts à lâcher leur joueur contre une indemnité flirtant avec les 85 M€.