Auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle, Azzedine Ounahi n'a pas tardé à attirer l'œil de grands prétendants de toute l'Europe. Il a grandement contribué à l'aventure historique du Maroc au Qatar et ne devrait pas rester à Angers très longtemps. Selon L'Equipe, le milieu de terrain des Lions de l'Atlas souhaite que sa carrière prenne une autre dimension, et le SCO ne s'opposera pas à un transfert, un an et demi après l'arrivée du Marocain en Anjou.

Une affaire qui pourrait profiter à Leicester, qui est tombé amoureux du joueur lors du Mondial. Les dirigeants des Foxes ont été si impressionnés par les performances d'Ounahi lors de cette compétition qu'ils seraient prêts à faire une offre de 45 millions d'euros selon le média français. Une somme difficilement refusable pour le SCO Angers, qui souhaite vendre son milieu de terrain, mais le conserver sous forme de prêt pour la fin de saison. Cependant, Leicester aura à faire à de la concurrence sur le dossier. En effet, Mundo Deportivo indique que le FC Séville et le FC Barcelone sont également intéressés de l'autre côté des Pyrénées. De quoi nous promettre encore de nombreux rebondissements.