Mercato - Le Real Madrid officialise l'arrivée de Rüdiger (Chelsea)

Moins d'une semaine après avoir décroché un 14e titre en C1 (Coupe d'Europe des clubs champions et Ligue des champions confondues), le Real Madrid a annoncé un nouveau venu dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Et ce n'est pas n'importe qui. Le défenseur central international allemand Antonio Rüdiger, qui évoluait à Chelsea depuis 2017, a été transféré libre au Real Madrid avec qui il sera sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, a annoncé le club madrilène dans un communiqué publié jeudi. "Le Real Madrid CF a conclu un accord pour la signature d'Antonio Rüdiger, qui rejoint le club pour quatre ans", peut-on lire dans le communiqué. Rüdiger, âgé de 29 ans, compte 50 sélections avec l'Allemagne.

Le défenseur central allemand de 29 ans possède un palmarès qui fait des envieux : Une Ligue des champions, un Mondial des clubs, une Ligue Europa, une Supercoupe d'Europe et une Coupe d'Angleterre. L'incontournable élément de la Mannschaft va enrichir un secteur dans lequel on trouve le Brésilien Eder Militao, l'Autrichien David Alaba et l'Espagnol Nacho. Le Français de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni, se trouverait en discussions avancées avec le champion d'Espagne.