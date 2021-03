Alors que son bail actuel expire dans quatre mois, Sergio Ramos n’a pas encore prolongé avec le Real Madrid et il n'est pas sûr du tout qu'il le fasse. Ses dirigeants n’ont pas l’intention d’attendre la fin de la saison pour être fixés sur son cas.

Sergio Ramos pressé de se décider

Les responsables merengue ont offert à leur capitaine une prolongation d'un an avec une option pour une seconde, et ils veulent savoir au plus vite si ce dernier s'il restera au club afin de pouvoir planifier leur fenêtre de transfert d'été en conséquence. Cela ressemble à un vrai ultimatum.



Ramos et Florentino Pérez, le patron de la Casa Blanca, se sont rencontrés deux fois ces dernières semaines sans que ces rendez-vous n’aient abouti à une entente entre les deux hommes. L’expérimenté défenseur est pressé par son employeur, mais lui aussi veut dissiper rapidement l'incertitude sur son avenir. Après 16 ans passés au club, il réfléchit sérieusement à un départ. Selon Marca, la semaine prochaine pourrait être décisive.

