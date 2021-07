Mercato : Le Real Madrid cassera-t-il (enfin) sa tirelire ?

18 mois. C'est le temps que le Real Madrid a désormais passé sans dépenser le moindre centime pour recruter un joueur. Le dernier d'entre eux à avoir obligé les Merengue à sortir le portefeuille pour l'attirer dans leurs filets n'est autre que Reinier. Le milieu offensif brésilien, aujourd'hui âgé de 19 ans, a officiellement rejoint la Maison Blanche le 20 janvier 2020, après avoir signé un contrat de six ans, soit jusqu'en 2026, pour un montant estimé entre 30 et 40 millions d'euros, ce qui correspondait alors à sa clause en vigueur du côté du club de Flamengo. Depuis, le club du président Florentino Pérez n'a donc plus eu à sortir le chéquier. Pourtant, deux marchés des transferts ont eu lieu depuis, mais l'été 2020 et l'hiver 2020-21 n'ont pas tenté le club de la Capitale espagnole.

Les pistes Mbappé et Haaland Cet été, tout pourrait donc changer, comme tout pourrait d'ailleurs rester en l'état. Toujours est-il que les rumeurs vont bon train, alors que l'on est donc désormais bel et bien entré dans cette nouvelle période de Mercato estival. Le Real Madrid pourrait mettre fin à ce « plan d'économies » si la perspective d'attirer un gros poisson pouvait alors véritablement se concrétiser. Des jeunes joueurs, déjà sur le devant de la scène, sont notamment visés, comme par exemple, l'attaquant international français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, aujourd'hui âgé de 22 ans, ou bien encore l'attaquant international norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland, âgé aujourd'hui de 20 ans.

Alaba est arrivé libre cet été Si aucun d'entre eux ne pouvait être recruté dès cet été, il ne serait pas forcément étonnant de voir le Real Madrid, désireux pourtant de rajeunir son effectif, ne pas dépenser d'argent pour un troisième Mercato consécutif, en pleine crise liée à la pandémie de coronavirus. D'autant plus qu'il n'a pas fallu dépenser le moindre centime pour renforcer sa défense avec l'arrivée du très prometteur arrière international autrichien David Alaba, débarqué libre en provenance du Bayern Munich. Quant aux cadres tels que Lucas Vazquez, Luka Modric ou bien encore Karim Benzema, ils ont prolongé leurs contrats respectifs. Le Real Madrid enregistre également de nombreux retours de prêt, comme Gareth Bale (Tottenham), Jesus Vallejo (Grenade), Luka Jovic (Eintracht Francfort), Martin Odegaard (Arsenal), Dani Ceballos (Arsenal), Brahim Diaz (AC Milan) ou bien encore Takefusa Kubo (Getafe). Reste à savoir si cela sera suffisant.