Mercato: Le Real Madrid a déjà dépensé plus de 303 millions !

L'opération renouveau du Real Madrid a pris forme très rapidement. A tel point que les Merengue ont d'ores et déjà battu leur record de dépenses sur un seul mercato. Et nous ne sommes pas encore à a mi-juin... Avec les arrivées de Hazard (100 M€ plus les bonus), Jovic (60 M€), Militao (50 M€), Rodrygo (45 M€) ou encore Mendy (48 M€), le Real a déjà dépensé plus de 303 millions d'euros. C'est déjà plus que 2009, date du précédent record avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema ou encore Xabi Alonso !

Et cette somme devrait être pulvérisée car le Real veut encore Pogba ou Eriksen...