Mercato : Le PSG sur le point de recruter Florenzi ?

Le Paris Saint-Germain est sur le point de combler le départ de Thomas Meunier. Mais ce ne sera pas avec le joueur le plus attendu. Alors que la rumeur Hector Bellerin était très insistante ces derniers jours, le club francilien serait tout proche de boucler la venue… d’Alessandro Florenzi. Selon Sky Italia, un prêt avec option d’achat du latéral droit de l’AS Rome est presque finalisé. Ancien capitaine de la Louve, l’international italien ne rentre plus dans les plans de Paulo Fonseca et avait déjà été prêté au FC Valence en janvier dernier (14 matchs sur la deuxième partie de saison).

L’homme aux 36 sélections avec la Nazionale a l’avantage d’être très polyvalent : il a déjà évolué sur les deux côtés de la défense mais également au milieu de terrain et même en tant qu’ailier. Il compte 280 matchs avec la Roma, pour 28 buts et 32 passes décisives, et ne demande qu’à être relancé. Deux ruptures consécutives du ligament croisé antérieur du genou gauche avaient freiné la progression du joueur de 29 ans, en 2016 et 2017.