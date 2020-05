Mercato : Le PSG sur la piste d'Haaland, Pastore vers une destination exotique ?

Les rumeurs fiables



Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’AS Saint-Etienne avec notamment 10 buts à son compteur, Denis Bouanga a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Après le Betis Séville et Rennes, c’est désormais Lille qui se serait placé sur le dossier à en croire Le Progrès. L’ancien joueur de Nîmes pourrait être tenté par la perspective de disputer pour la première fois une Coupe d’Europe dans sa carrière. Les Verts attendraient un chèque de 20 M€ pour laisser partir leur joueur cet été.Génie pour certains, intermittent du spectacle pour d’autres, Javier Pastore peine toujours à s’installer durablement comme titulaire au sein d’une formation de premier plan. Et à 30 ans, il se pourrait bien que l’Argentin choisisse une destination un peu surprenante. A en croire Footmercato, l’actuel joueur de l'AS Rome se serait en effet mis d’accord sur un contrat avec la formation de MLS des Seattle Sounders. L’affaire pourrait se conclure assez rapidement.Annoncé dans plusieurs formations européennes depuis quelques mois, Dries Mertens devrait finalement prolonger son aventure sous le maillot de Naples. Selon Sky Sport Italia, le Belge est sur le point de prolonger son contrat avec la formation italienne jusqu’en 2022 avec un salaire de 4 M€ nets par saison plus une prime à la signature.

A seulement 19 ans, Erling Haaland continue d’impressionner l’Europe en enchaînant les performances de haut-niveau malgré son jeune âge. Ses buts en cascade suscitent naturellement la gourmandise des plus grands clubs du monde. Si l’intérêt du Real Madrid était déjà connu, c’est le PSG qui aurait désormais l’intention d’attirer le grand norvégien dans ses rangs.

Selon Marca, le club parisien étudierait l’option Haaland pour la saison prochaine dans la mesure où Edinson Cavani et Mauro Icardi, respectivement en fin de contrat et en fin de prêt, pourraient quitter Paris cet été. Il sera néanmoins compliqué d’arracher l’attaquant à son club de Dortmund qu’il a rejoint il y a seulement quelques mois.



D’abord prêté à Troyes et au Dynamo Zagreb suite à son arrivée à Lille en 2017, Gabriel s’est finalement installé comme titulaire au sein de la formation nordiste cette saison. Ses bonnes performances sous les ordres de Christophe Galtier ne sont pas passées inaperçues puisque le Real Madrid serait tout simplement intéressé par ses services pour la saison prochaine.

Selon le quotidien espagnol AS, Zinédine Zidane serait actuellement à la recherche d’un défenseur central pour suppléer la paire composée de Raphaël Varane et Sergio Ramos. Si le prix situé autour de 20 M€ ne devrait pas être un obstacle pour le club espagnol, le Real doit en revanche libérer une place d’extra-communautaire dans son effectif avant de penser au recrutement du défenseur lillois.