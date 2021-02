Mercato : Le PSG prêt à foncer sur Koundé ?

La saison 2020/2021 bat toujours son plein, mais la direction du PSG commence déjà à se projeter sur la prochaine. Les responsables franciliens réfléchissent aux différentes options de renfort qu’ils pourraient s’offrir derrière. Parmi leurs cibles figurent un certain Julien Koundé, le défenseur qui monte du FC Séville. C’est ce que révèle le quotidien AS.

Paris et deux géants européens visent Koundé

L’ancien Bordelais ne cesse d’impressionner avec sa formation andalouse et son superbe but inscrit contre le FC Barcelone mercredi dernier en Coupe n’a fait qu’augmenter un peu plus sa cote personnelle. Paris pense donc à lui mettre la main dessus l’été prochain, mais il n’est pas le seul dans ce cas. Des clubs comme le Real Madrid et Manchester City surveillent également l’international espoir tricolore.

Koundé est sous contrat avec Séville jusqu’en 2024. Mais, son club n’aura d’autres alternatives que de le céder si un prétendant se présente avec une proposition de 80M€ puisque cela correspond au montant de sa clause libératoire.



