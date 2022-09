Après l’avoir sollicité vainement tout au long du dernier mercato, le PSG est prêt à relancer la piste Milan Skriniar. Ce dernier est en difficulté à l’Inter depuis l’entame de la saison et les responsables franciliens entendent profiter de la situation pour le récupérer dès le mois de janvier prochain, d’après ce que rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.

Le PSG ne proposera pas plus de 30M€



Paris était prêt à payer jusqu’à 60M€ en aout dernier pour s’attacher les services du défenseur slovaque. Désormais, il n’est plus question de monter aussi haut, surtout que le joueur n’a plus que quelques mois de contrat à tirer du côté de San Siro. L’offre ne devrait pas dépasser les 30M€ cette fois-ci. Un montant qui reste malgré tout élevé pour un élément qu’il est possible de récupérer gratuitement à la fin de la saison.



Si Paris s’active pour Skriniar, c’est aussi parce que les négociations pour une prolongation entre le joueur et sa direction intériste sont au point mort. Les exigences salariales du Slovaque sont trop conséquentes, et il veut un contrat de longue durée, tandis que les Nerazzurri ne lui proposent qu’un bail d’une ou deux saisons. Il y a une impasse et elle est bien partie pour se prolonger. À noter aussi que le joueur n’est pas très emballé à l’idée de changer de club en plein milieu d’une saison.