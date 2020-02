Le dossier Edinson Cavani sera indécis jusqu’au bout, c’est une certitude. A quelques jours de la clôture du Mercato hivernal - le 31 janvier - une nouvelle offre à venir de l’Atlético Madrid pour le Matador (située entre 15 et 20 millions d’euros ?) a été évoquée. Mais le président des Colchoneros a calmé le jeu lundi soir, lors du 4eme gala des prix de l’Association de la presse sportive de Madrid. « Ce sont des choses compliquées, mais ce que je peux vous dire c’est qu’il n’y a absolument rien. Rien de plus que des illusions, a-t-il affirmé dans des propos relayés par AS. Nous avons besoin de marquer des buts et nous avons de grands attaquants. Ce qui arrive c’est que nous n’avons pas la chance que nous avions jusque-là et aujourd’hui, cela nous manque. S’il est possible de retrouver un accord avant la fin du Mercato ? Cela fait peu de jours. Il faut attendre. » Rien n’est exclu, donc. Mais après une élimination en Coupe du Roi et un nul contre Leganés, le temps presse du côté de Madrid.