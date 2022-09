Mercato : le milieu de terrain grec Tsingaras rejoint Toulouse

"Je suis très heureux d'être ici, j'ai rêvé de venir en Ligue 1, c'est un grand pas dans ma carrière", a-t-il déclaré dans un communiqué du TFC. "Je veux me prouver que je peux jouer en première division ici et aider mon équipe à atteindre ses objectifs".

Le joueur de 22 ans, ancien international espoir grec, a disputé la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence avec son club formateur, qu'il quitte pour la première fois.

Il s'agit de la cinquième recrue estivale du "Téfécé" après les attaquants Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga, le gardien de but Kjetil Haug et le défenseur Oliver Zanden.