Le gros coup de Pau ?

Il y a des surnoms qui collent à la peau... Demandez-donc à Quang Hai Nguyen, virevoltant attaquant de 25 ans dont le doux sobriquet n'est autre que "le Messi vietnamien". Ce milieu offensif technique, dribbleur et élégant, est une véritable star dans son pays et sur le continent asiatique. Et à en croire les derniers échos de L’Équipe, c'est en France qu'il pourrait débarquer dans les heures à venir.... Le milieu de terrain créateur serait attendu en début de semaine pour parapher un contrat de deux ans avec l'écurie de Ligue 2. Son bail devrait être assorti d'une saison supplémentaire en option.

En attirant ce joueur - libre de surcroît - Pau génère une petite effervescence pour la saison à venir en Ligue 2. Plus que son impact sportif, le "Messi vietnamien" pourrait également braquer les projecteurs sur le club palois. Sa popularité sur les réseaux sociaux est importante.