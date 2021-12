Mercato - le FC Barcelone officialise l'arrivée de Ferran Torres !

L'international espagnol Ferran Torres a signé un contrat de cinq ans et demi au Camp Nou. Il rejoint le Barça contre 65 millions d'euros. Joan Laporta a promis à Xavi Hernandez qu'il ferait tout pour lui donner ce qu'il veut, et le président blaugrana tient parole. Le nouvel entraîneur voulait renforcer l'attaque avec un joueur capable de marquer, et le club a trouvé son homme.

Le Barça parvient à ses fins



Malgré les difficultés économiques du club, cette transaction était une priorité et Barcelone sera ravi de l'avoir conclue avant l'ouverture officielle de la fenêtre afin que Ferran puisse commencer à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers le plus tôt possible. Rendu possible, en partie, grâce aux nouveaux prêts bancaires obtenus et a départ de Sergio Aguero, cette arrivée est retentissante. Ferran Torres, 21 ans, était sous contrat à Manchester City jusqu'en 2025 et a marqué 16 buts en 43 matchs pour le club depuis son arrivée en provenance de Valence à l'été 2020. Après avoir signé en Angleterre, il a fait ses débuts en sélection espagnole peu de temps après et il a maintenant 12 buts en 22 matchs pour la Roja.