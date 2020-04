Partira ? Partira Pas ? Le futur de Willian est un peu moins incertain désormais. Le milieu de terrain de Chelsea ne restera pas chez les Blues. En fin de bail au terme de la saison actuelle, le joueur brésilien va s'envoler vers d'autres cieux, comme il l'a confié à Expediente Futebol. Willian indique que les deux parties sont en désaccord sur sur la durée du bail. Le joueur de 31 ans réclame trois années supplémentaires, quand Chelsea ne lui en offre que deux.

"Avec Chelsea, c'est terminé"

"Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois et une prolongation est désormais difficile à envisager. (...) C'est très difficile car Chelsea m'a proposé un bail de deux ans, j'ai demandé pour trois ans, et c'était terminé. Nous ne parlons plus, il n'y a aucune négociation (...) Avec ce club, j'ai construit une très belle histoire. J'ai une affection spéciale pour les fans et je m'identifie beaucoup à eux », a-t-il indiqué. Avis aux amateurs.