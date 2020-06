Mercato : Le Barça rêve de Guardiola, Boudjellal voudrait garder Villas-Boas

Les rumeurs loin d’être fiables



Voilà de quoi faire fantasmer tous les supporters du Barça : d'après le Daily Express, les Blaugrana s'activeraient pour tenter de rapatrier un certain Pep Guardiola sur leur banc. La perspective des sanctions contre Manchester City de la part de l'UEFA, dans le cadre du fair-play financier, pourraient ainsi pousser l'entraîneur catalan à retrouver son club de coeur, qui ne cesse de se déliter dans le jeu avec un entraîneur Quique Setién de plus en plus inutile.



Michaël Cuisance n'intéresserait pas seulement l'OM (selon Le10sport.com). En effet, Rennes et même Metz suivraient également le milieu de terrain du Bayern pour essayer de le ramener en Ligue 1. Mais après sa remarquable prestation de samedi en Bundesliga, marquée par son premier but - exceptionnel - en professionnel lors de la victoire 4-0 à Wolfsbourg, il n'est absolument pas dit que les Munichois veuillent prêter leur espoir, comme l'a dit Hansi Flick : « Il est très bon, il a le bon état d'esprit. La décision concernant son avenir dépend du joueur et de ce qu'il montre, et là on est très heureux de lui. »

Le petit bijou de Cuisance !

Les rumeurs fiables



Le JDD a donné quelques précisions à propos de l'éventuel rachat de l'Olympique de Marseille par Mourad Boudjellal. L'ancien président de Toulon en rugby serait déjà prêt à arriver avec dix personnes, dont un directeur sportif et un directeur général, mais pas de nouvel entraîneur à la place d'André Villas-Boas. Le Portugais peut donc être rassuré sur son avenir sur le banc, même en cas de changement d'équipe dirigeante.



Aymen Abdennour, avant d'aller s'exporter à Monaco, Valence puis Marseille, s'était révélé à Toulouse de 2011 à 2014. Sans club après son départ de Kayserispor, le défenseur central a fait un appel on ne peut plus clair à son ancienne équipe, sur Lesviolets.com : « Si le TFC me propose quelques chose, il y a de grandes chances que je revienne, aucun souci. A une seule condition : remonter en Ligue 1 ! Je signe, aucun problème, ils ont tous mes contacts (sourire). Si on joue chaque match comme une finale, on peut réussir des choses magnifiques. »

Ça va se faire

L'arrivée d'à l'Inter continue de se préciser très sérieusement, comme l'a confirmé le directeur sportif Beppe Marotta à Sky : « On doit encore finaliser la négociation, mais on est optimistes. La journée de lundi sera importante, on va voir comment définir ça... On pense aussi à la logique économique dans cette période difficile, mais l'opération est à un stade avancé. Nous préparons ainsi l'avenir. » L'arrière droit marocain est prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund depuis deux saisons.