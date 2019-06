Mercato : L'Atlético prêt à casser sa tirelire pour Joao Felix

L'intérêt de l'Atlético Madrid semble pour Joao Felix se confirmer chaque jour un peu plus. A tel point que selon le quotidien AS, le club madrilène serait prêt à proposer à la jeune pépite du Benfica Lisbonne un salaire de 6 millions d'euros net par saison, soit la même somme que lui propose déjà Manchester United. Mais pour l'arracher des griffes du Benfica Lisbonne, il faudra surtout régler la somme de sa clause libératoire, soit 120 millions d'euros. Le club portugais essaye par ailleurs de lui faire signer une prolongation pour faire passer cette clause à 200 millions et s'assurer qu'il reste une saison de plus...