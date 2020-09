Mercato : L’AS Monaco pense à Marcelo Brozovic

L’AS Monaco a déjà enregistré quatre nouvelles venues cet été, pour un investissement total de 38M€, mais les responsables du club princier n’ont pas bouclé leur recrutement pour autant. Leur volonté et celle de leur coach, Niko Kovac, est de s’offrir un milieu de terrain de niveau international. Leur dévolu se serait porté vers Marcelo Brozovic, le sociétaire croate de de l’Inter Milan. C’est ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Un joueur dont le nom a également circulé du côté de Paris il y a quelques temps.

L’Inter a revu son prix à la hausse

Monaco aurait déjà tenté une première approche pour le vice-champion du monde il y a un mois. Les Monégasques étaient prêts à offrir 22M€ pour cet élément. Finalement, ils se sont ravisés, et le prix du nerazzurro a augmenté depuis. Voyant les prétendants se bousculer à leur porte, les Lombards demanderaient à présent 40M€ pour leur milieu de terrain. Âgé de 27 ans, Brozovic se produit du côté de San Siro depuis 2015. Il compte 200 apparitions et 22 buts avec l’Inter. Sa saison 2019/2020 a été la plus riche en Italie, avec 46 apparitions honorées.