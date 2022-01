Poussé vers la sortie par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait aller poursuivre sa carrière en Serie A. Selon Football Italia, l’ancien stéphanois intéresse sérieusement l’AC Milan. Les responsables rossonneri pensent à lui pour renforcer leur secteur offensif et ce dès cet hiver.

Aubameyang veut rester en Europe

Aubameyang devrait voir d’un bon œil une pige chez les vice-champions d’Italie. Récemment, il a décliné une offre émanant du club saoudien d’Al-Hilal avec l’objectif de rester dans une ligue majeure en Europe. Et nul doute qu’une expérience au sein de la prestigieuse équipe milanaise a de quoi le séduire et l’intéresser après la fin compliquée de son histoire avec les Gunners.



Pour rappel, Aubameyang a déjà évolué à l’AC Milan. C’était au tout début de sa carrière professionnelle, durant la saison 2007-08. Confronté à une rude concurrence, il n’avait pas pu disputer le moindre match et s'était résolu à partir en prêt à Dijon.