Mercato : La piste Todibo pour le PSG, l'OM s'éloigne pour Niang ?

Jean-Clair Todibo, encore sous contrat jusqu'en juin 2023, pourrait ne pas rester plus longtemps que cela du côté du FC Barcelone, qui chercherait d'ailleurs à vendre. En effet, selon les informations d'ESPN et de Mundo Deportivo, le défenseur central français (20 ans), formé du côté du Toulouse FC, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain et il pourrait même ainsi partir dès cet été.

Prêté cette année à Schalke 04, et plus précisément entre janvier et juin, le natif de Cayenne en Guyane n'a guère convaincu les dirigeants allemands. Son nom avait déjà circulé dans la Capitale française dans le cadre de l'échange avec Neymar, l'été dernier.

M'Baye Niang ne l'a jamais caché, il aimerait bien porter les couleurs de l'Olympique de Marseille. Une piste qui semble visiblement très loin de pouvoir se concrétiser pour l'attaquant polyvalent international sénégalais (25 ans), arrivé au Stade Rennais en 2018 avant d'y être transféré définitivement l'année suivante. Ce ne sont pas les dernières déclaration de Nicolas Holveck qui devraient faire changer les choses. Le président du SRFC a rappelé que la formation phocéenne n'avait tout bonnement jamais pris contact avec lui à propos de ce dossier, comme il l'a même assuré auprès de L'Equipe : « Il n'y a pas eu d'appel de Marseille. »Pierre-Emile Hojbjerg serait sur le point de franchir un cap dans sa carrière de footballeur. Selon les informations du Sun et du Daily Mail, Everton aurait transmis une offre pour s'attacher ses services. Une offre qui s'élèverait aux alentours de 27 millions d'euros. Une piste qui attirerait également Tottenham, qui n'aurait pas manqué de faire part de son intérêt pour le milieu de terrain international danois (24 ans), pensionnaire de Southampton depuis 2016. Le natif de Copenhague, formé du côté du Bayern Munich, est encore sous contrat avec les Saints pour les deux prochaines saisons. Un contrat que le principal intéressé aurait d'ailleurs refusé de prolonger.